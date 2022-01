IL RITO LAICO DI C’È POSTA PER TE: QUANDO NON CAMBIARE NULLA È SINONIMO DI SUCCESSO (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue con un SUCCESSO e un gradimento inarrestabili la venticinquesima edizione di C’è POSTA per Te, il people show di Canale 5 che è diventato per milioni di telespettatori un RITO collettivo del sabato sera. Coperta, te caldo e le storie narrate da Maria De Filippi.Il RITOrno del programma ha segnato, sette giorni fa, uno tra i migliori debutti in share, toccando picchi del 40% con 7 milioni di telespettatori. Ieri sera la puntata con Can Yaman e i moschettieri di Tu Sì Que Vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ha raccolto 5.456.000 telespettatori con il 28,7% di share. Qual è il SUCCESSO di questo format, tanto da essere definito il Sanremo di Mediaset? E come mai nonostante sia arrivato alla venticinquesima edizione ottiene ancora questo SUCCESSO?I fattori che contribuiscono ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue con une un gradimento inarrestabili la venticinquesima edizione di C’èper Te, il people show di Canale 5 che è diventato per milioni di telespettatori uncollettivo del sabato sera. Coperta, te caldo e le storie narrate da Maria De Filippi.Ilrno del programma ha segnato, sette giorni fa, uno tra i migliori debutti in share, toccando picchi del 40% con 7 milioni di telespettatori. Ieri sera la puntata con Can Yaman e i moschettieri di Tu Sì Que Vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ha raccolto 5.456.000 telespettatori con il 28,7% di share. Qual è ildi questo format, tanto da essere definito il Sanremo di Mediaset? E come mai nonostante sia arrivato alla venticinquesima edizione ottiene ancora questo?I fattori che contribuiscono ...

