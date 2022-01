Fiorentina-Genoa, Italiano: “Vlahovic fa il suo dovere. Da Napoli ci portiamo via le cose belle” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Vittoria di Napoli? Ci portiamo via tutte cose belle, una reazione vera soprattutto: in 10 uomini abbiamo tenuto bene il campo. Potevamo evitare i 30 minuti dei supplementari ma anche allora abbiamo mostrato maturità. Mi premeva più di ogni altra cosa ritrovare la Fiorentina che eravamo abituati a vedere: ritrovare lo spirito e l’atteggiamento. Domani rientrano Sottil e Benassi, ma vediamo le convocazioni. Il valore dei giocatori che allenai e che frequenti nel quotidiano ti dà l’opportunità di crescere. Questo è un aspetto importante. A tutto ciò si aggiunge il rapporto con la società e l’ambiente. Un ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il. Ecco le sue parole: “Vittoria di? Civia tutte, una reazione vera soprattutto: in 10 uomini abbiamo tenuto bene il campo. Potevamo evitare i 30 minuti dei supplementari ma anche allora abbiamo mostrato maturità. Mi premeva più di ogni altra cosa ritrovare lache eravamo abituati a vedere: ritrovare lo spirito e l’atteggiamento. Domani rientrano Sottil e Benassi, ma vediamo le convocazioni. Il valore dei giocatori che allenai e che frequenti nel quotidiano ti dà l’opportunità di crescere. Questo è un aspetto importante. A tutto ciò si aggiunge il rapporto con la società e l’ambiente. Un ...

