Ciclocross | Eli Iserbyt domina a Flamanville e avanza la sua candidatura per i Mondiali

(Di domenica 16 gennaio 2022) Archiviata la penultima tappa di Coppa del Mondo di. A, in Francia, la gara riservata agli Uomini Elite è stata stravinta da Eli. Il belga, già matematicamente certo della vittoria nella generale dalla gara precedente, ha messo oggi la ciliegina sulla splendida torta della Coppa del Mondo 2021/22, la prima vinta in carriera. Sesta vittoria per lui in stagione sul massimo circuito, ma quello che più ha impressionato è il modo in cui questa vittoria è arrivata. Aè bastato un unico scatto, un unico aumento di andatura durante il terzo degli otto giri previsti, per stroncare totalmente i suoi avversari. Gli unici che hanno accennato un tentativo di risposta sono stati i suoi connazionali Toon Aerts e Michael Venthourenhout. Il vantaggio del ”folletto” belga è pero salito rapidamente ...