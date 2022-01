"C'era un Ufo nel cielo": filmano tutto e si presentano dai carabinieri con il video (Di domenica 16 gennaio 2022) Un UFO nei cieli della Sicilia: ne sono convinti marito e moglie, che sono andati dai carabinieri di Misilmeri per denunciare quanto avevano visto con i loro occhi. I due coniugi residenti nel paese alle porte di Palermo hanno raccontato di... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Un UFO nei cieli della Sicilia: ne sono convinti marito e moglie, che sono andati daidi Misilmeri per denunciare quanto avevano visto con i loro occhi. I due coniugi residenti nel paese alle porte di Palermo hanno raccontato di...

Advertising

graveyardmic : @loryfakee quello era proprio un ufo. - TitvsImperator2 : Forse era l’effetto della mezza bottiglia di vino bianco che ho bevuto a cena, ma credo di aver appena osservato un UFO - Annamcamilloni : RT @filippothiery: @johnnypalomba Ma allora Smalling si era già immunizzato in Giamaica quando ha visto gli UFO. - MarcelloArresto : RT @filippothiery: @johnnypalomba Ma allora Smalling si era già immunizzato in Giamaica quando ha visto gli UFO. - filippothiery : @johnnypalomba Ma allora Smalling si era già immunizzato in Giamaica quando ha visto gli UFO. -