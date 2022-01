Bianchi | «Il disastro annunciato sul rientro a scuola non c’è stato» Ma ora il problema è su come far tornare in classe i guariti

Leggi su open.online

(Di domenica 16 gennaio 2022) Far rientrare dalla quarantena gli studenti contagiati e poida Covid-19 in un modo più semplice. Questa l’intenzione espressa dal ministro dell’Istruzione Patrizioin diretta su Radio24 per le prossime settimane. Sul tavolo del governo sarebbe dunque in corso una riflessione: «L’obiettivo è quello di semplificare. Tra le ipotesi c’è quella di una certificazione di fine malattia rilasciata dai pediatri», spiega, annunciando un possibile iter già presente, in fin dei conti, per tutte le altre malattie contratte da bambini e ragazzi. Forse niente più referto del tampone negativo di fine quarantena quindi. «Al di là della formula con cui si rientra è importante che ilci siae che si è affermato il principio che laè in presenza, ed è un ...