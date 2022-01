Avellino, un mercato ad andamento lento: il punto sulle trattative (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nessun rinvio, domenica riparte il campionato di LegaPro. L’Avellino di Piero Braglia scenderà in campo contro il Monopoli tra la mura amiche. Il via libera alla ripresa è arrivato dopo il parere positivo del CTS per l’applicazione del nuovo protocollo sanitario. La truppa irpina nelle ultime ore ha dovuto fare i conti nuovamente con il “nemico invisibile” con cinque positivi all’interno del gruppo squadra. Nonostante ciò la marcia di avvicinamento al match contro i pugliesi è cominciata con un test in famiglia, termina con il risultato di 2-0 con le segnature di Micovschi e Carriero. IL mercato. In archivio le prime due settimane di mercato, l’Avellino ha registrato le uscite di Gagliano ritorno al Cagliari (possibile ritorno nel Girone C al Potenza, ndr.) e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nessun rinvio, domenica riparte il campionato di LegaPro. L’di Piero Braglia scenderà in campo contro il Monopoli tra la mura amiche. Il via libera alla ripresa è arrivato dopo il parere positivo del CTS per l’applicazione del nuovo protocollo sanitario. La truppa irpina nelle ultime ore ha dovuto fare i conti nuovamente con il “nemico invisibile” con cinque positivi all’interno del gruppo squadra. Nonostante ciò la marcia di avvicinamento al match contro i pugliesi è cominciata con un test in famiglia, termina con il risultato di 2-0 con le segnature di Micovschi e Carriero. IL. In archivio le prime due settimane di, l’ha registrato le uscite di Gagliano ritorno al Cagliari (possibile ritorno nel Girone C al Potenza, ndr.) e ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, un #Mercato ad andamento lento: il punto sulle trattative ** - psb_original : Calciomercato Frosinone - Lippi (ag. Iemmello): 'Non ci sono novità, il mercato termina il 31. Avellino? Parlo ogni… - cn1926it : #Ignoffo: “#Napoli, prendi #Parisi! L’ho allenato all’#Avellino, è instancabile” - ottopagine : Serie C, il punto sul mercato. Catanzaro scatenato, terzo colpo in arrivo #Avellino - ottopagine : Mercato, Iemmello verso il sì al Catanzaro. L'Avellino vuole tenersi Mignanelli #Avellino -