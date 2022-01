AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA | CONCORRENTI | OSPITI E CATEGORIE DEGLI SPECIALI DI BONOLIS

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio, in primata su Canale 5, prende il via «undi». Conduce il game-show Paolo, affiancato da Luca Laurenti. Ecco chi si metterà in gioco neglili, glie leche si sfideranno.un– Speciale GFVip Nel primo appuntamento giocheranno alcunidel Grande Fratello Vip che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenzastica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Scenderanno in campo: Alex ...