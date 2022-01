Atalanta-Inter, Handanovic: “Pareggio giusto, non cambia niente se Milan ci supera” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Questo punto ce lo prendiamo. Si poteva sia vincere che perdere, penso che il risultato sia giusto. Contro l’Atalanta non è facile per nessuno”. Queste le parole di Samir Handanovic al termine di Atalanta-Inter, valida per la 22esima giornata di Serie A e terminata 0-0. L’estremo difensore della formazione di Inzaghi ha poi proseguito la sua analisi ai microfoni di Dazn: “Mercoledì in Supercoppa abbiamo speso tanto. Oggi ho tenuto molto il pallone tra i piedi perché c’era meno movimento del solito, a causa della maggiore stanchezza tra i miei compagni. La parata su Muriel? Lo conosco bene dai tempi dell’Udinese, non ho dovuto studiarlo troppo”. E sul duello con il Milan: “Se il Milan ci supera domani non cambia ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Questo punto ce lo prendiamo. Si poteva sia vincere che perdere, penso che il risultato sia. Contro l’non è facile per nessuno”. Queste le parole di Samiral termine di, valida per la 22esima giornata di Serie A e terminata 0-0. L’estremo difensore della formazione di Inzaghi ha poi proseguito la sua analisi ai microfoni di Dazn: “Mercoledì in Supercoppa abbiamo speso tanto. Oggi ho tenuto molto il pallone tra i piedi perché c’era meno movimento del solito, a causa della maggiore stanchezza tra i miei compagni. La parata su Muriel? Lo conosco bene dai tempi dell’Udinese, non ho dovuto studiarlo troppo”. E sul duello con il: “Se ilcidomani non...

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - devlintom : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… - Alberto_Today : L'Atalanta ferma l'attacco e una striscia record dell'Inter -