(Di domenica 16 gennaio 2022) Nei continui servizi di controllo del territorio, i Falchi della Squadra Mobile, a bordo dell’auto di servizio, nel Quartiere Salinella, hanno notato tre giovani, riconoscendo uno di loro in un noto pregiudicato tarantino di 24 anni abitualmente dedito nella sua zona allo spaccio di droga.I tre ragazzi, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno invertito il loro senso di marcia, dando la netta sensazione di non voler incrociare i poliziotti ed essere sottoposti ad un eventuale controllo. Queste particolari circostanze ed i precedenti penali del giovane pregiudicato, hanno fatto sorgere sospetti negli agenti che si sono avvicinati a loro per un controllo.Affiancato dall’auto della polizia, ilpregiudicato ha tentato di scappare ma dopo circa 150 metri è stato bloccato da un componente della Squadra Falchi che si era messo al suo inseguimento. Durante la ...

TarantiniTime : A spasso con arma clandestina. In manette 24enne - francosardi : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.01.2022 Oggi abbiamo portato a spasso insieme Cloe e Azzurra, due bimbe con storie simili che hanno bisogno di… - GINA32451015 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.01.2022 Oggi abbiamo portato a spasso insieme Cloe e Azzurra, due bimbe con storie simili che hanno bisogno di… - rrtvln : A quelli che la #domenica devono 'caga il cazzo' con i traslochi del piano di sotto, le maratone nel quartiere, i c… - marily1980 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.01.2022 Oggi abbiamo portato a spasso insieme Cloe e Azzurra, due bimbe con storie simili che hanno bisogno di… -

Ultime Notizie dalla rete : spasso con

Avvenire

Io ho fatto presente che secondo me, siccome lui va ai mostri e probabilmente non è in forma, avrebbe senso qualcosa di più buffo. Anche perché è un film per famiglie, questi personaggi ...Ripley', 'ABob', la commovente storia ispirata da accadimenti reali di James Bowen e del suo micione Bob. Anche le musiche sono molto interessanti e curate dal maestro David Arnold. ...In occasione dell'esordio di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso su Prime Video, abbiamo incontrato alcune delle voci originali. A quasi dieci anni dal debutto cinematografico del primo capitolo ...A spasso con la fidanzata da Foligno a Spoleto, ma gli agenti della polizia scoprono che è positivo al Covid e scatta la denuncia. I poliziotti del commissariato di Spoleto nella ...