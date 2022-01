Advertising

napolista : Victor #Osimhen è il calciatore più «costoso» della Serie A Lo rivela un’indagine condotta dal noto portale Calcio… - PinoSa54 : RT @CuoreIschitano: Nel match di Bologna, Victor #Osimhen sarà seduto in panchina.Dopo circa 2 mesi finalmente rientra sul terreno di gioco… - CuoreIschitano : Nel match di Bologna, Victor #Osimhen sarà seduto in panchina.Dopo circa 2 mesi finalmente rientra sul terreno di g… - AndreaManzione1 : RT @stefano1926: Piotr Zielinski e Paulino Dybala dietro le spalle di Victor Osimhen madre de Dios - stefano1926 : Piotr Zielinski e Paulino Dybala dietro le spalle di Victor Osimhen madre de Dios -

Ultime Notizie dalla rete : Victor Osimhen

Commenta per primoè pronto a tornare in campo. Spalletti, nel post gara contro la Fiorentina di giovedì, ha annunciato il rientro tra i convocati dell'attaccante nigeriano. Il Napoli e Luciano Spalletti ...sarà convocato per la sfida tra Bologna e Napoli di lunedì 17 gennaio 2022, ma dovrà giocare con la maschera. Una protezione indispensabile per il giocatore che è stato operato allo ...Interessante notare come la classifica sia dominata da giocatori della Juventus (ben 7) e come l'Inter prima in classifica porti solamente un calciatore (Barella) tra i più costosi (il Milan addirittu ...Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Victor Osimhen è al primo posto della speciale classifica dei giocatori più costosi a bilancio nella stagione 2021/22. Il nigeriano non è l'unico calciato ...