Viaggio nella Grande Bellezza, lo speciale di Canale 5 sul Quirinale trova spazio mercoledì 26 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Cesare Bocci Lo speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicato al Quirinale, dopo le polemiche per essere slittato per far spazio al Grande Fratello Vip (era previsto, con tanto di promo, lo scorso 7 gennaio), viene ricollocato da Canale 5 nella serata di mercoledì 26 gennaio. Mediaset, dopo la sfuriata di Cesare Bocci, annunciò che la puntata sarebbe andata “in onda nella collocazione ideale: in prossimità dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica”, che avverrà il 24 gennaio. L’appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, dunque, ci sarà due ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 gennaio 2022) Cesare Bocci Lodidedicato al, dopo le polemiche per essere slittato per faralFratello Vip (era previsto, con tanto di promo, lo scorso 7), viene ricollocato daserata di26. Mediaset, dopo la sfuriata di Cesare Bocci, annunciò che la puntata sarebbe andata “in ondacollocazione ideale: in prossimità dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica”, che avverrà il 24. L’appuntamento con, dunque, ci sarà due ...

Advertising

HuffPostItalia : 12 ore di cammino nella foresta col padre in spalla per farlo vaccinare: il viaggio di Tawy - UniPadova : ? @albertoangela alla scoperta di Padova e Unipd nella quarta puntata di “Meraviglie” ?? Nel suo viaggio racconta… - peru1981 : Ma dov'era sto hub vaccinale?! ?? #cosedaciccio #sarcasmomanontroppo - fabiofabbretti : #ViaggioNellaGrandeBellezza, lo speciale di Canale 5 sul Quirinale trova spazio mercoledì 26 gennaio… - ukulelevillain_ : pensando al mio breve viaggio nella macchina di @ssaraproblem an experience -