Venti fornitori di elettricità in default. Ed è solo l'inizio (Di sabato 15 gennaio 2022) Diciannove fornitori italiani di energia sono già andati in default, e senza rimedi urgenti potrebbe essere solo l’inizio. Come nel Regno Unito, dove sono saltate circa trenta aziende nell’arco di poche settimane, anche qui la crisi energetica non fa sconti: non solo tra le famiglie, in particolare quelle a basso reddito - alle prese con bollette raddoppiate e beni di consumo in rialzo - o tra le imprese - per le quali l’energia rappresenta un costo fisso difficile da comprimere - vale anche per i venditori che a quelle famiglie e a quelle imprese forniscono l’elettricità per i loro consumi e le loro produzioni. “Diciannove società, dall’oggi al domani, sono passate da un portafoglio clienti talvolta anche molto vasto a zero clienti. E non per problemi legati a capacità ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Diciannoveitaliani di energia sono già andati in, e senza rimedi urgenti potrebbe esserel’. Come nel Regno Unito, dove sono saltate circa trenta aziende nell’arco di poche settimane, anche qui la crisi energetica non fa sconti: nontra le famiglie, in particolare quelle a basso reddito - alle prese con bollette raddoppiate e beni di consumo in rialzo - o tra le imprese - per le quali l’energia rappresenta un costo fisso difficile da comprimere - vale anche per i venditori che a quelle famiglie e a quelle imprese forniscono l’per i loro consumi e le loro produzioni. “Diciannove società, dall’oggi al domani, sono passate da un portafoglio clienti talvolta anche molto vasto a zero clienti. E non per problemi legati a capacità ...

