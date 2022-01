The Voice Senior, spoiler sul vincitore possibile: “Fuori categoria” (Di sabato 15 gennaio 2022) The Voice Senior, dopo le semifinali di ieri sul web un nome circola con insistenza più degli altri: applausi per la performance Per esperienza, favore del pubblico e voce, tra i finalisti di The Voice Senior c’è un concorrente che sta viaggiando a vele spiegate verso la vittoria. Nella puntata di ieri sera c’è stato il Knock Out. I coach, da quindici avevano portato i propri artisti a sei per team e in vista della finale sono dimezzati ancora, che hanno avuto accesso alla finale. Ieri grande performance Annibale Giannarelli che fa parte della squadra di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano è rimasto ancora una volta sorpreso dall’artista 74enne: è lui il candidato principale alla vittoria di questa edizione. L’immensità, il brano di Don Bucky del 1991, è stata la canzone che ha portato sul palco ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 gennaio 2022) The, dopo le semifinali di ieri sul web un nome circola con insistenza più degli altri: applausi per la performance Per esperienza, favore del pubblico e voce, tra i finalisti di Thec’è un concorrente che sta viaggiando a vele spiegate verso la vittoria. Nella puntata di ieri sera c’è stato il Knock Out. I coach, da quindici avevano portato i propri artisti a sei per team e in vista della finale sono dimezzati ancora, che hanno avuto accesso alla finale. Ieri grande performance Annibale Giannarelli che fa parte della squadra di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano è rimasto ancora una volta sorpreso dall’artista 74enne: è lui il candidato principale alla vittoria di questa edizione. L’immensità, il brano di Don Bucky del 1991, è stata la canzone che ha portato sul palco ...

