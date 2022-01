Sci alpino, podio di platino per Dominik Paris a Wengen. Vincent Kriechmayr fa il bis sulla Lauberhorn (Di sabato 15 gennaio 2022) Dalle polemiche per la “prova fantasma” alla vittoria della discesa di Wengen. Vincent Kriechmayr trionfa per la seconda volta in carriera sulla Lauberhorn (la prima nel 2019), conquistando il decimo successo in Coppa del Mondo. L’austriaco non aveva partecipato alle prove, ma la FIS ha permesso lo stesso al campione del mondo in carica di poter partecipare alla gara, fatto mai accaduto nella storia. Seconda posizione per il padrone di casa Beat Feuz, che ha accusato un ritardo di 34 centesimi dall’austriaco. Fenomenale podio per Dominik Paris, il secondo della carriera a Wengen. L’altoatesino ha concluso terzo a 44 centesimi, complice una strepitosa prestazione nell’ultimo tratto del tracciato. Un risultato che deve dare molta fiducia ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Dalle polemiche per la “prova fantasma” alla vittoria della discesa ditrionfa per la seconda volta in carriera(la prima nel 2019), conquistando il decimo successo in Coppa del Mondo. L’austriaco non aveva partecipato alle prove, ma la FIS ha permesso lo stesso al campione del mondo in carica di poter partecipare alla gara, fatto mai accaduto nella storia. Seconda posizione per il padrone di casa Beat Feuz, che ha accusato un ritardo di 34 centesimi dall’austriaco. Fenomenaleper, il secondo della carriera a. L’altoatesino ha concluso terzo a 44 centesimi, complice una strepitosa prestazione nell’ultimo tratto del tracciato. Un risultato che deve dare molta fiducia ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - RSIsport : ?? Successo con polemica per Kriechmayr nella seconda discesa di Wengen. Subito dietro Feuz, ancora una volta sul po… - sportface2016 : #Scialpino | discesa maschile #Wengen 2022: vince #Kriechmayr, #Paris torna sul podio - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia fuori, il video della caduta. Vince Gut-Behrami, quart… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | La curiosità ?? Benjamin #Alexander ???? entra nella storia! È il primo jamaicano di sempre a qualificarsi… -