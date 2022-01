Sant'Antimo, difende una collega molestata nel supermercato da un cliente: accoltellato (Di sabato 15 gennaio 2022) I carabinieri della tenenza di Sant?Antimo sono intervenuti questo pomeriggio in un supermercato di via Appia. Un 53enne ha colpito con diverse coltellate un 44enne. Il 53enne stava... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 gennaio 2022) I carabinieri della tenenza disono intervenuti questo pomeriggio in undi via Appia. Un 53enne ha colpito con diverse coltellate un 44enne. Il 53enne stava...

