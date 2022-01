Salgono a 11 gli stupri di Capodanno a Milano, la difesa del questore: “No a paragoni con Colonia” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il questore Giuseppe Petronzi sugli abusi sessuali di massa, a Capodanno a Milano, si difende in un’intervista al Corriere della Sera: «Fatti gravi ma non paragonabili a Colonia, qui la cornice era diversa. Avevamo un servizio di ordine pubblico per vigilare sui festeggiamenti: è stato usato un metodo subdolo, nuovo per noi, non per altre città europee». Al Corriere, il questore di Milano dichiara che un servizio di ordine pubblico c’era eccome e che per garantire la sicurezza della piazza era stato deciso di «perimetrare l’area centrale lasciandola libera anche per non favorire eccessiva presenza di persone». E aggiunge: «Il personale ha progressivamente allontanato giovani esagitati, anche ragazzi noti grazie ai numerosi servizi svolti in questi mesi in centro». Ma qualcosa è senza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) IlGiuseppe Petronzi sugli abusi sessuali di massa, a, si difende in un’intervista al Corriere della Sera: «Fatti gravi ma non paragonabili a, qui la cornice era diversa. Avevamo un servizio di ordine pubblico per vigilare sui festeggiamenti: è stato usato un metodo subdolo, nuovo per noi, non per altre città europee». Al Corriere, ildidichiara che un servizio di ordine pubblico c’era eccome e che per garantire la sicurezza della piazza era stato deciso di «perimetrare l’area centrale lasciandola libera anche per non favorire eccessiva presenza di persone». E aggiunge: «Il personale ha progressivamente allontanato giovani esagitati, anche ragazzi noti grazie ai numerosi servizi svolti in questi mesi in centro». Ma qualcosa è senza ...

Ruffino_Lorenzo : Come va il 'disaccoppiamento' tra le curve a livello regionale? I casi salgono moltissimo in tutte le regioni, ma i… - BPedrali : RT @SecolodItalia1: Salgono a 11 gli stupri di Capodanno a Milano, la difesa del questore: “No a paragoni con Colonia” - SecolodItalia1 : Salgono a 11 gli stupri di Capodanno a Milano, la difesa del questore: “No a paragoni con Colonia”… - giuliana_63 : Gfvip: il trionfo dello squallore più bieco. E l'ipocrisia degli autori che fanno finta di riprenderli quando non g… - infoitsalute : Violenza di Capodanno in piazza Duomo, altre ragazze denunciano gli abusi: salgono a 11 le vittime del branco -