Non chiede il green pass a un cliente: i carabinieri gli chiudono il locale (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno ulteriormente intensificato i controlli sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus e nella giornata di ieri hanno controllato oltre 60 attività commerciali e circa 300 persone, riscontrando che la maggior parte di esse rispettano le normative vigenti. Nel corso delle verifiche, questa notte a Fontanarosa due persone sono state sanzionate. L'attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla saracinesca semiaperta di un esercizio commerciale e dalla presenza di due persone all'interno dello stesso: all'esito del controllo, è stata disposta la chiusura provvisoria dell'attività (per la durata di cinque giorni), avendo il titolare omesso la prescritta verifica del green pass a carico del cliente.

Ultime Notizie dalla rete : Non chiede Teologia. Fra Vangeli e Diritto il legame della storia ...sede e non solo. Proviamo a offrire degli spunti di risposta alle domande di Nicolò Lipari, perch il dibattito si animi ulteriormente e possa trasformarsi in fecondo dialogo. La prima si chiede cosa ...

Come proteggere la password online: una serie di consigli ...o peggio ancora un ransomware (ovvero un malware che blocca tutti i vostri dati sul PC e chiede un ... Un po' come avvenuto con il data breach della SIAE , dove però il riscatto non è mai stato pagato e ...

La serie A chiede soldi al governo (ma non li avrà) La Repubblica Modena, sospesa l’insegnante che aveva rifiutato la mascherina Ffp2 in classe L’insegnante che aveva rifiutato la mascherina Ffp2 in classe in una scuola media di Modena è stata sospesa dal suo ruolo ...

L'allarme dei chirurghi: 'Non c'è solo il Covid, interventi fermi negli ospedali' Il direttivo della Ssc chiede con forza l'intervento del governo e di tutto il Parlamento regionale affinché venga garantito un volume minimo di attività che non scenda a meno del 40% del periodo .

