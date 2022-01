La pandemia ha reso più forte il bisogno di un posto a cui appartenere (Di sabato 15 gennaio 2022) Il decennio a venire sarà nostro perché siamo la nazione di tutte le possibilità”. A pronunciare queste parole, durante una lunga intervista televisiva di metà dicembre, è stato il presidente francese Emmanuel Macron. Non possiamo attribuire la sua affermazione, non unicamente almeno, alla solita grandeur francese, visto che qui siamo di fronte a uno dei leader più europeisti del continente. Quella frase ci ricorda piuttosto che la nazione è un’idea, e un insieme di sentimenti collettivi, che non sono in contraddizione con l’appartenenza alla Ue e rappresentano una premessa essenziale della democrazia, come mostra il fatto che fino a oggi i regimi democratici sono nati ed esistono proprio nell’ambito di stati nazionali. Nel nostro paese tendiamo a dimenticarlo, portati fuori strada dall’uso che del richiamo all’identità e al sentimento nazionale fanno due partiti come la Lega e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Il decennio a venire sarà nostro perché siamo la nazione di tutte le possibilità”. A pronunciare queste parole, durante una lunga intervista televisiva di metà dicembre, è stato il presidente francese Emmanuel Macron. Non possiamo attribuire la sua affermazione, non unicamente almeno, alla solita grandeur francese, visto che qui siamo di fronte a uno dei leader più europeisti del continente. Quella frase ci ricorda piuttosto che la nazione è un’idea, e un insieme di sentimenti collettivi, che non sono in contraddizione con l’appartenenza alla Ue e rappresentano una premessa essenziale della democrazia, come mostra il fatto che fino a oggi i regimi democratici sono nati ed esistono proprio nell’ambito di stati nazionali. Nel nostro paese tendiamo a dimenticarlo, portati fuori strada dall’uso che del richiamo all’identità e al sentimento nazionale fanno due partiti come la Lega e ...

Advertising

Avvenire_Nei : Allarme adolescenti, aumentano i disturbi mentali e anche i casi di suicidio - Agenzia_Ansa : In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo pe… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19 ha reso orfani circa 98.000 bambini in Perù #ANSA - c_mennini : @assurdistan La pandemia ha reso evidente che gran parte dell’Umanità è costituito da fessi - ParrocchiaF : RT @Avvenire_Nei: Allarme adolescenti, aumentano i disturbi mentali e anche i casi di suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia reso Covid, bimbo di 16 giorni in ospedale: "Infettato dalla madre non vaccinata" Una faccia della pandemia che fino ad oggi non si era mai vista: come riporta Il Giornale di ... Fatto sta che questa situazione non ha reso necessario ricorrere ad altri 10 posti letto che erano stati ...

La Campania cambia colore e diventa gialla Da quando il Governo ha reso obbligatorio anche in zona bianca l'uso della mascherina all'aperto e ... che ha bocciato su tutta la linea la gestione del contrasto alla pandemia. E la prova più ...

La pandemia ha reso più forte il bisogno di un posto a cui appartenere Il Foglio La pandemia ha reso più forte il bisogno di un posto a cui appartenere Esiste una “domanda di nazione" che non ha nulla a che fare col sovranismo, ma è la ricerca di qualcosa di limitato e prossimo da cui aspettarsi protezione e promozione sociale ...

Sesso nei bagni di scuola. Ripresi gli attimi a luci rosse Livorno: il momento di passione di due fidanzatini filmato col cellulare. Loro rischiano la sospensione, lo studente autore del video sarà denunciato ...

Una faccia dellache fino ad oggi non si era mai vista: come riporta Il Giornale di ... Fatto sta che questa situazione non hanecessario ricorrere ad altri 10 posti letto che erano stati ...Da quando il Governo haobbligatorio anche in zona bianca l'uso della mascherina all'aperto e ... che ha bocciato su tutta la linea la gestione del contrasto alla. E la prova più ...Esiste una “domanda di nazione" che non ha nulla a che fare col sovranismo, ma è la ricerca di qualcosa di limitato e prossimo da cui aspettarsi protezione e promozione sociale ...Livorno: il momento di passione di due fidanzatini filmato col cellulare. Loro rischiano la sospensione, lo studente autore del video sarà denunciato ...