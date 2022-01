Il Pisa cade in casa | il Frosinone passa 3 - 1 Brescia a - 1 dalla vetta

(Di sabato 15 gennaio 2022) Colpo grosso, enorme, del, che espugnacome non era mai accaduto quest'anno e sgambetta la capolista di Serie B. I toscani vanno in vantaggio a fine primo tempo dopo un rigore sbagliato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa cade

Stadionews.it

- Frosinone 1 - 3 ? Dopo le vittorie delle principali inseguitrici, la gara dell'Arena Garibaldi assume sùbito un alto peso specifico. La pressione è tanta e dopo una decina di minuti Maxime ...Il Brescia vince 2 - 0 in trasferta contro la Reggina grazie a una doppietta di Ayé e si porta a - 1 dalla capolista, che perde 3 - 1 in casa col Frosinone. Nel derby lombardo i gol di Buonaiuto e Baez regalano i 3 punti alla Cremonese contro il Como. Pecchia terzo a - 3 dalla testa della ...Cade il Pisa nell'ultima gara del sabato di Serie B. I toscani, sconfitti in casa dal Frosinone 1-3, vedono riavvicinarsi le rivali dirette.Diretta Reggina Brescia (risultato finale 0-2) streaming video tv della partita valevole per la 19^ giornata di Serie B. Rondinelle corsare.