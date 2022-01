Il divertimento della scrittura, l’odio per la scuola, i libri delle zie. Dialogo con Sciascia (Di sabato 15 gennaio 2022) Scrivere questo libro ti hai aiutato? È stata una forma di terapia? Nel momento in cui scrivevo mi pareva di stare meglio. Leonardo Sciascia, “Fuoco all’anima, conversazioni con Domenico Porzio” (Adelphi) Sciascia e Domenico Porzio stanno facendo una delle loro conversazioni, nell’ultimo periodo della vita e della malattia di Sciascia, e quel giorno era in uscita in libreria Una storia semplice. Porzio chiede a Sciascia come lo ha scritto: “Metà a macchina e metà a mano, malamente e con molti errori; mi hanno aiutato”. E in quanto tempo? “Ci ho lavorato una decina di giorni a Milano, e altrettanto a Palermo”. Ma scrivere, inventare, non è una fatica? “No, io lo trovo un riposo, un piacere, un divertimento. Quale che sia la materia, triste o ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Scrivere questo libro ti hai aiutato? È stata una forma di terapia? Nel momento in cui scrivevo mi pareva di stare meglio. Leonardo, “Fuoco all’anima, conversazioni con Domenico Porzio” (Adelphi)e Domenico Porzio stanno facendo unaloro conversazioni, nell’ultimo periodovita emalattia di, e quel giorno era in uscita in libreria Una storia semplice. Porzio chiede acome lo ha scritto: “Metà a macchina e metà a mano, malamente e con molti errori; mi hanno aiutato”. E in quanto tempo? “Ci ho lavorato una decina di giorni a Milano, e altrettanto a Palermo”. Ma scrivere, inventare, non è una fatica? “No, io lo trovo un riposo, un piacere, un. Quale che sia la materia, triste o ...

