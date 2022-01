Enzo Paolo Turchi confessa: "Non potevo dirlo a Carmen" (Di sabato 15 gennaio 2022) Enzo Paolo Turchi, ospite a "Casa Chi", ha rivelato una cosa davvero molto importante. Qualcosa di cui Carmen Russo non era stata informata, almeno fino a ieri sera. Enzo ha avuto il Covid sotto Natale. Tuttavia, per non far preoccupare Carmen Russo, concorrente del Grande Fratello Vip eliminata nella puntata di ieri sera dalla Casa, non ha detto nulla finora e ha affrontato tutto da solo. È un grande gesto altruistico per un marito che vuole che la sua compagna emerga e cresca, sempre, anche a 60 anni. "Io ho avuto il Covid e so cosa si prova. E' stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L'ho preso da solo il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della befana", ha confessato il coreografo partenopeo nelle ultime ore. Un gesto che dimostra l'amore ma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022), ospite a "Casa Chi", ha rivelato una cosa davvero molto importante. Qualcosa di cuiRusso non era stata informata, almeno fino a ieri sera.ha avuto il Covid sotto Natale. Tuttavia, per non far preoccupareRusso, concorrente del Grande Fratello Vip eliminata nella puntata di ieri sera dalla Casa, non ha detto nulla finora e ha affrontato tutto da solo. È un grande gesto altruistico per un marito che vuole che la sua compagna emerga e cresca, sempre, anche a 60 anni. "Io ho avuto il Covid e so cosa si prova. E' stato bruttissimo.non lo sa. L'ho preso da solo il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della befana", hato il coreografo partenopeo nelle ultime ore. Un gesto che dimostra l'amore ma ...

