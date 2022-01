“Deve restare al Napoli”, petizione online dei tifosi per convincere De Laurentiis (Di sabato 15 gennaio 2022) L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo di tifosi azzurri, gli Ultràmici, che attraverso la piattaforma Change.org hanno avviato una petizione indirizzata ad Aurelio De Laurentiis per indurlo a rinnovare il contratto a Dries Mertens. Il belga è ormai nel cuore di tutti i napoletani e i tifosi partenopei sono motivati nel volerlo in maglia azzurra ancora a lungo. L’obiettivo della raccolta firme è chiaro: “Ciro Mertens Deve restare a Napoli“. FOTO: Getty Images – Mertens “Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli e ora più che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro. Napoli ha bisogno di persone come Mertens“. Queste le motivazioni scritte nella petizione. Concludono, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo diazzurri, gli Ultràmici, che attraverso la piattaforma Change.org hanno avviato unaindirizzata ad Aurelio Deper indurlo a rinnovare il contratto a Dries Mertens. Il belga è ormai nel cuore di tutti i napoletani e ipartenopei sono motivati nel volerlo in maglia azzurra ancora a lungo. L’obiettivo della raccolta firme è chiaro: “Ciro Mertens“. FOTO: Getty Images – Mertens “Dries Mertens è entrato nella storia dele ora più che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro.ha bisogno di persone come Mertens“. Queste le motivazioni scritte nella. Concludono, ...

