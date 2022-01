Cremonese-Como, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Cremonese-Como oggi allo “Zini” dalle ore 14.00, per la 19a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa hanno la possibilità di consolidarsi nei piani alti della classifica, sfruttando il turno interno e il loro stato di salute. Il Como, tuttavia, vuole continuare a tenersi lontano dalla zona playout. Ecco come le due formazioni potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità di Cremonese-Como La Cremonese torna a tuffarsi nel campionato, dopo il bel trittico di vittorie con il quale ha chiuso la prima parte della stagione. A cadere sotto i colpi della squadra di Pecchia, nel dettaglio, sono state il Cosenza (2-0), il Crotone (3-2) e più di recente l’Ascoli, travolto per 4-1 in casa (Valeri, Buonaiuto, Di Carmine e Vido per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)oggi allo “Zini” dalle ore 14.00, per la 19a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa hanno la possibilità di consolidarsi nei piani alti della classifica, sfruttando il turno interno e il loro stato di salute. Il, tuttavia, vuole continuare a tenersi lontano dalla zona playout. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità diLatorna a tuffarsi nel campionato, dopo il bel trittico di vittorie con il quale ha chiuso la prima parte della stagione. A cadere sotto i colpi della squadra di Pecchia, nel dettaglio, sono state il Cosenza (2-0), il Crotone (3-2) e più di recente l’Ascoli, travolto per 4-1 in casa (Valeri, Buonaiuto, Di Carmine e Vido per ...

Advertising

tabellamercatob : 19^ giornata #SerieBKT /2 Oggi si giocano tre partite A seguire convocati e ultimi undici schierati lo scorso anno… - zazoomblog : Cremonese-Como in tv: data orario e diretta streaming Serie B 2021-2022 - #Cremonese-Como #orario #diretta - Filo2385Filippo : RT @CGrigiorosso: Le probabili formazioni di #CRECOM #cremonesecomo #cremonese #como #serieb #seriebkt - CGrigiorosso : Le probabili formazioni di #CRECOM #cremonesecomo #cremonese #como #serieb #seriebkt - Sim8k3 : RT @CGrigiorosso: Torna dopo tantissimi anni il derby lombardo #CRECOM in #SerieB: #Cremonese e #Como in campo domani pomeriggio allo Zini.… -