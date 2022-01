Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2021-2022: aggancio di Lamparter a Riiber in testa. Occasione domani per l’austriaco (Di sabato 15 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica MASCHILE 2021-2022 1. Jarl Magnus Riiber (Norvegia) 7001. Johannes Lamparter (Austria) 700 3. Vinzenz Geiger (Germania) 550 4. Eric Frenzel (Germania) 410 5. Terence Weber (Germania) 402 6. Kristjan Ilves (Estonia) 330 7. Akito Watabe (Giappone) 321 8. Julian Schmid (Germania) 315 9. Mario Seidl (Austria) 313 10. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 29934. Raffaele Buzzi (Italia) 35 42. Samuel Costa (Italia) 12 49. Alessandro Pittin (Italia) 4 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)DELMASCHILE1. Jarl Magnus(Norvegia) 7001. Johannes(Austria) 700 3. Vinzenz Geiger (Germania) 550 4. Eric Frenzel (Germania) 410 5. Terence Weber (Germania) 402 6. Kristjan Ilves (Estonia) 330 7. Akito Watabe (Giappone) 321 8. Julian Schmid (Germania) 315 9. Mario Seidl (Austria) 313 10. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 29934. Raffaele Buzzi (Italia) 35 42. Samuel Costa (Italia) 12 49. Alessandro Pittin (Italia) 4 Foto: LaPresse

