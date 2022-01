Classifica ATP doppio | quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Bolelli con la finale a Sydney

(Di sabato 15 gennaio 2022) Si è infranto inil sogno di conquistare il titolo nel torneo diATP 250 di, in Australia, per la coppia italiana composta da Fabioe Simonesconfitta nell’ultimo atto dalla coppia testa di serie numero 3 del tabellone, formata dall’australiano John Peers e dallo slovacco Filip Polasek. Gli azzurri però ne approfittano per migliorare la propria: Simone, pur rimanendo stabile al 25° posto, passa da quota 2790 a 2910, per un incremento di 120 punti netti (ne scarterà 30 lunedì), mentrebalza dal 111° posto al numero 93, guadagnando 18e 150 punti, passando da 973 a 1123 (non avrà scarti).quindi conferma il proprio status di numero 1 ...

...Open il numero 1 al mondo Novak Djokovic annunciava l'inizio delle riprese di un documentario incentrato sullo storico record per il maggior numero di settimane trascorse in vetta allaArtaldi ha conosciuto Djokovic nel 2009, quando lui lavorava per la Sergio Tacchini e il tennista era quarto nella. Artaldi concluse un contratto di sponsorizzazione con Djokovic, "...Si è infranto in finale il sogno di conquistare il titolo nel torneo di doppio ATP 250 di Sydney, in Australia, per la coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli sconfitta nell'ultimo ...La campionessa americana rivela la sua malattia: “Raccontare la mia storia può essere di aiuto per altri. Mi vedrete comunque durante gli Australian Open” ...