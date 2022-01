Cassese | “Vi svelo nuova la strategia di De Laurentiis sul mercato I tifosi non saranno contenti Koulibaly voleva andare via”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 gennaio 2022) Pasqualesvelamessa in atto dal Napoli di Deper il. L’opinionista parla anche di. I conti del Napoli sono in rosso ed Aurelio Deha deciso di tagliare il tetto ingaggi. I primi ad essere ceduti saranni i calciatori in scadenza di contratto con ingaggi alti. Il patron non guarderà in faccia a nessuno, com’è accaduto anche con Lorenzo Insigne. Il capitano del Napolirestare, ha cercato di trattare il suo rinnovo ma i 3,5 milioni di euro proposti da Deerano troppi pochi. Significava decurtarsi l’attuale ingaggio di 5 milioni di euro. Ed allora Insigne ha accettato il Toronto che gli ha proposto 11,5 milioni di euro, una bella differenza. Sulla situazione ...