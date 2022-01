**Calcio: Genoa, esonerato il tecnico Andriy Shevchenko** (Di sabato 15 gennaio 2022) Genova, 15 gen. (Adnkronos) - Andriy Shevchenko è stato esonerato dal Genoa. Lo ha reso noto il club rossoblu in una nota. "Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi". "La guida tecnica della Prima Squadra - prosegue la nota - sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita". Si attende l'arrivo al Genoa di Bruno Labbadia come nuovo allenatore. Sheva aveva preso il posto di Davide Ballardini. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Genova, 15 gen. (Adnkronos) -Shevchenko è statodal. Lo ha reso noto il club rossoblu in una nota. "IlCfc comunica che ilShevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi". "La guida tecnica della Prima Squadra - prosegue la nota - sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita". Si attende l'arrivo aldi Bruno Labbadia come nuovo allenatore. Sheva aveva preso il posto di Davide Ballardini.

