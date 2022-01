Vaticano, Cassazione: “Da Riesame Roma mancate verifiche su memorie Torzi” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il tribunale del Riesame non ha proceduto a verificare se l’omessa trasmissione delle memorie difensive alle quali erano allegati documenti e verbali delle dichiarazioni rese dall’indagato, memorie prodotte nel processo Vaticano e trasmesse all’autorità giudiziaria italiana in forza della rogatoria, avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio di decisività, tale da rendere necessaria la loro piena valutazione già da parte del gip, in riferimento alla sussistenza di elementi indiziari del reato”. E’ quanto scrivono i giudici della Terza sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 12 ottobre scorso con cui è stato disposto l’annullamento con rinvio dopo il ricorso presentato dai difensori di Gianluigi Torzi, gli avvocati Marco Franco e Ambra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il tribunale delnon ha proceduto a verificare se l’omessa trasmissione delledifensive alle quali erano allegati documenti e verbali delle dichiarazioni rese dall’indagato,prodotte nel processoe trasmesse all’autorità giudiziaria italiana in forza della rogatoria, avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio di decisività, tale da rendere necessaria la loro piena valutazione già da parte del gip, in riferimento alla sussistenza di elementi indiziari del reato”. E’ quanto scrivono i giudici della Terza sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza del 12 ottobre scorso con cui è stato disposto l’annullamento con rinvio dopo il ricorso presentato dai difensori di Gianluigi, gli avvocati Marco Franco e Ambra ...

