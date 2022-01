Trovato con 21 dosi di droga pronte per spaccio, arrestato 52enne (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore nel quartiere di Fratte, a SALERNO. I poliziotti della Squadra Mobile hanno colto in flagranza di reato, R.V., salernitano 52enne, con precedenti specifici, mentre cedeva la dose ad un altro uomo, probabile suo ”cliente”. In particolare, durante un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato notato dagli Agenti della Polizia di Stato nei pressi di una piazza del quartiere di Fratte. L’uomo aveva una decina di dosi di eroina e una decina di cocaina. In particolare, infatti, l’uomo deteneva 21 involucri contenenti rispettivamente 11 confezioni di cocaina e 10 di eroina. Gli Agenti hanno anche sequestrato una somma di denaro di 1.070 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli Agenti della Polizia di Stato hannouno spacciatore nel quartiere di Fratte, a SALERNO. I poliziotti della Squadra Mobile hanno colto in flagranza di reato, R.V., salernitano, con precedenti specifici, mentre cedeva la dose ad un altro uomo, probabile suo ”cliente”. In particolare, durante un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico edi sostanze stupefacenti, l’uomo è stato notato dagli Agenti della Polizia di Stato nei pressi di una piazza del quartiere di Fratte. L’uomo aveva una decina didi eroina e una decina di cocaina. In particolare, infatti, l’uomo deteneva 21 involucri contenenti rispettivamente 11 confezioni di cocaina e 10 di eroina. Gli Agenti hanno anche sequestrato una somma di denaro di 1.070 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento ...

