Slittino | avanzano tutti gli azzurri dalla Nations Cup di Oberhof | bene Sandra Robatscher

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) È scattato il penultimo week-end valido per la Coppa del Mondo disu pista artificiale. In quel di(Germania) si comincia il venerdì, come di consueto, con laCup, che qualifica alle prove di sabato e domenica. Contingente pieno per i colori: cinque atleti della Nazionale italiana avevano la possibilità di ottenere il pass esono riusciti ad agguantarlo. Tra le donne molto, che sembra essere tornata sui suoi livelli dopo il brutto infortunio dell’anno scorso: l’altoatesina è quarta e non lontanavincitrice, l’elvetica Natalie Maag. Da sottolineare la sesta piazza di Marioner, non iscritta però alla gara, mentreNina ...