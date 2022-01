Sclerosi multipla, la scoperta degli scienziati: 'Potrebbe essere causata dall'herpes del bacio' (Di venerdì 14 gennaio 2022) La malattia debilitante della Sclerosi multipla Potrebbe essere causata dal virus comune dietro la ' malattia del bacio '. Ad affermarlo gli scienziati dell'Università di Harvard. Un nuovo studio, ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) La malattia debilitante delladal virus comune dietro la ' malattia del'. Ad affermarlo glidell'Università di Harvard. Un nuovo studio, ...

Advertising

repubblica : Sclerosi multipla, ci sono forti prove che il virus Epstein-Barr sia una delle cause [di Anna Lisa Bonfranceschi] - bicidiario : RT @lucacozzuto: Chissà quante patologie a 'eziologia' sconosciuta sono causate da patogeni che causano infezioni lievi. Diversi virus sono… - lucacozzuto : @annehanamura Eh ma con EBV e sclerosi multipla para sia maggior o unico 'trigger'. - lucacozzuto : Ah... E Moderna ha già pronto il vaccino! Che si riesca a 'eradicare' la sclerosi multipla? - Marilena_Favale : Ecco l'intervista incriminata per cui mi hanno bloccato il canale di youtube. Come risposta di protesta che puoi da… -