Sassoli, l'addio della moglie: "Avevamo ancora tanto da dirci" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il messaggio d'addio commosso, sofferto, rotto dal dolore di Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli, durante i funerali di Stato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri a Roma. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il messaggio d'commosso, sofferto, rotto dal dolore di Alessandra Vittorini,di David, durante i funerali di Stato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri a Roma. ...

Advertising

repubblica : Addio a Sassoli, tra i politici in fila alla camera ardente un solo pensiero: 'Per il Quirinale ci vorrebbe uno com… - EnricoLetta : Addio David. ( - mauroberruto : L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non s… - infoitinterno : 'Ci lasci una caparbia lezione di ottimismo'. L'ultimo addio a David Sassoli - stefano_setzu : @lastknight Vediamo se sto imparando qualcosa: è perché scrive addio Sassoli, ma si tiene tutto il primo piano? -