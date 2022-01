Sanremo: Pillon vs Drusilla, come quella volta Ella Fitzgerald al Mocambo (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’era una volta un’artista, il suo nome era Ella Fitzgerald. Il titolare di un prestigioso locale, il “Mocambo” di Hollywood, non voleva farla entrare. La sua colpa? Una pigmentazione più scura di altre ritenute “normalità”. Allora, l’anno era il 1958, fu necessario l’intervento di Marilyn Monroe, cara amica dElla Fitzgerald, per consentire a quest’ultima l’accesso e diventare la prima cantante afroamericana ad esibirsi al Mocambo. Precipitiamo ad oggi. Oggi c’è chi, e si chiama Pillon, non vorrebbe far salire sul palco dell’Ariston una performer, Drusilla Foer, perché rappresenta una diversità rispetto a ciò che è ritenuto “normalità”. Oggi fortunatamente le minoranze hanno più voce rispetto al passato così da poter essere esse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’era unaun’artista, il suo nome era. Il titolare di un prestigioso locale, il “” di Hollywood, non voleva farla entrare. La sua colpa? Una pigmentazione più scura di altre ritenute “normalità”. Allora, l’anno era il 1958, fu necessario l’intervento di Marilyn Monroe, cara amica d, per consentire a quest’ultima l’accesso e diventare la prima cantante afroamericana ad esibirsi al. Precipitiamo ad oggi. Oggi c’è chi, e si chiama, non vorrebbe far salire sul palco dell’Ariston una performer,Foer, perché rappresenta una diversità rispetto a ciò che è ritenuto “normalità”. Oggi fortunatamente le minoranze hanno più voce rispetto al passato così da poter essere esse ...

