Roma, per giugno piace Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo la sessione invernale di gennaio, in casa Roma si inizia già a progettare il futuro. Le ultime notizie a tale proposito infatti riguardano un forte interessamento giallorosso nei confronti di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Classe 1992, Kostic è un esterno sinistro serbo che già in passato è stato molto vicino ad approdare in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo la sessione invernale di gennaio, in casasi inizia già a progettare il futuro. Le ultime notizie a tale proposito infatti riguardano un forte interessamento giallorosso nei confronti di. Classe 1992,è un esterno sinistro serbo che già in passato è stato molto vicino ad approdare in L'articolo

Advertising

CarloCalenda : Sostengo con convinzione @valerio_casini non solo perché ha fatto uno straordinario lavoro nella lista… - ivanscalfarotto : Oggi volantinaggio per @valerio_casini, il nostro candidato nel collegio Roma Centro per le suppletive del 16 genna… - OfficialASRoma : ??? “Credo di poter aiutare la Roma, così come i miei compagni potranno aiutare me a crescere. Per questo motivo, cr… - an12frnc : RT @poliziadistato: I #funeralidistato del presidente @Europarl_IT #DavidSassoli a Roma. Il feretro arriva alla Chiesa di Santa Maria degl… - TeodoraMartin : RT @ANPI_Scuola: 'Rinviato il Congresso nazionale ANPI per l'aggravamento della situazione sanitaria' Roma, 14 gennaio 2022 -