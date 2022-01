Plastica monouso il divieto dal 14 gennaio 2022: cosa bisogna sapere (Di venerdì 14 gennaio 2022) A partire dal 14 gennaio 2022 la Plastica monouso sarà vietata per legge: una decisione presa per tutelare non solo l'ambiente, ma anche la salute. Plastica monouso vietata dal 14 gennaio 2022: cosa verrà eliminato su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) A partire dal 14lasarà vietata per legge: una decisione presa per tutelare non solo l'ambiente, ma anche la salute.vietata dal 14verrà eliminato su Donne Magazine.

Advertising

fanpage : Anche l'Italia dice stop all'utilizzo della plastica monouso. Scatta oggi, venerdì 14 gennaio, il divieto di utiliz… - Greenpeace_ITA : #Plastica monouso, l’Italia rischia sanzioni per le deroghe introdotte nella normativa europea #SUP che entrerà in… - carlosibilia : Domani sarà una giornata storica per tutti i cittadini che chiedono un ambiente pulito e un mare senza plastica.… - dolcementecaty : RT @GassmanGassmann: Da oggi in Italia, le confezioni monouso di plastica sono vietate. Solo plastica riciclata,biodegradabile o compostabi… - Davide70405052 : RT @Festambiente: ?????? Da oggi, è entrata ufficialmente in vigore anche in #Italia la direttiva europea #SUP che si pone come obiettivo la r… -