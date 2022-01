Plastica monouso, da oggi scatta il divieto di vendita: addio a piatti, bicchieri, cannucce e contenitori vecchio stile (Di venerdì 14 gennaio 2022) scatta da oggi il divieto di vendita della Plastica monouso. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che recepisce la Direttiva Ue 'Sup' (Single Use Plastic) del 2019. Tradotto: addio a tutta la Plastica non biodegradabile e non compostabile e gli attrezzi ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)daildidella. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che recepisce la Direttiva Ue 'Sup' (Single Use Plastic) del 2019. Tradotto:a tutta lanon biodegradabile e non compostabile e gli attrezzi ...

Greenpeace_ITA : #Plastica monouso, l’Italia rischia sanzioni per le deroghe introdotte nella normativa europea #SUP che entrerà in… - Mov5Stelle : L’Italia dice basta all’utilizzo di una serie di prodotti in plastica monouso, per salvaguardare i nostri ecosistem… - carlosibilia : Domani sarà una giornata storica per tutti i cittadini che chiedono un ambiente pulito e un mare senza plastica.… - mickycaruso : RT @M5S_Europa: Finalmente la direttiva europea #Sup (single use plastic) entra in vigore anche in #Italia. Da oggi sarà vietato vendere po… - allesword : RT @wwwmeteoit: Plastica monouso, divieto dal #14gennaio: cosa non si può più usare -