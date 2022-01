Madonna con la vestaglia Versace mostra i lividi e poi fa il bidet (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La vita mi ha presa a botte. Pensate che mi importi? Solo al diavolo gliene frega”. Continuano le provocazioni in casa Madonna. L’artista ha postato una serie di foto esplicite dove mostra una coscia ferita. La pelle arrossata, i lividi vistosi: la cantante sembra essersi fatta davvero male. Cos’è successo? – Sei caduta dalla moto? – Spero tu ti senta presto meglio, scrivono i fan preoccupati. Per ora non trapelano altri dettagli sull’accaduto ma negli scatti social non emergono solo le escoriazioni. Seno strizzato e gambe aperte A 63 anni Madonna non ci pensa nemmeno a smettere di stuzzicare (e indignare) il mondo. Il suo Instagram è un tripudio di pelle esposta, outfit fetish, frasi sibilline. Camaleontica da sempre, nel lavoro e nell’amore, in queste nuove immagini la star si mostra con due trecce ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La vita mi ha presa a botte. Pensate che mi importi? Solo al diavolo gliene frega”. Continuano le provocazioni in casa. L’artista ha postato una serie di foto esplicite doveuna coscia ferita. La pelle arrossata, ivistosi: la cantante sembra essersi fatta davvero male. Cos’è successo? – Sei caduta dalla moto? – Spero tu ti senta presto meglio, scrivono i fan preoccupati. Per ora non trapelano altri dettagli sull’accaduto ma negli scatti social non emergono solo le escoriazioni. Seno strizzato e gambe aperte A 63 anninon ci pensa nemmeno a smettere di stuzzicare (e indignare) il mondo. Il suo Instagram è un tripudio di pelle esposta, outfit fetish, frasi sibilline. Camaleontica da sempre, nel lavoro e nell’amore, in queste nuove immagini la star sicon due trecce ...

