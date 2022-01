La Spezia | sequestrati 412 chili di cocaina al porto | le immagini della scoperta

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I funzionari dell’agenzia delle dogane, i finanzieriGuardia di Finanza e il Ros dei Carabinieri hanno portato a termine una complessa e articolata indagine transnazionale svolta sotto il coordinamentodirezione distrettuale antimafia di Genova in raccordo con la ProcuraRepubblicabloccando all’interno delmercantile 412 chilogrammi di. La droga era nascosta in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana diretto aldi Valencia sul quale era stato posto un sigillo falsificato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...a termine una complessa e articolata indagine transnazionale svolta sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Genova in raccordo con la Procura della Repubblica della...Già due anni fa sempre allaerano stati trovati e338 chili di cocaina nascosti all'interno di lastre di granito provenienti dal Brasile e altri sequestri ingenti sono stati ...Gli inquirenti italiani hanno sequestrato 412 kg di cocaina nel porto mercantile di La Spezia. La droga era nascosta in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana diretto al porto di Valenci ...La droga era nascosta in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana ed era diretta a Valencia I funzionari dell'agenzia delle dogane della Spezia, i finanzieri della Guardia di Finanza e il ...