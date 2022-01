I funerali di Stato di David Sassoli La moglie | “Sarà durissima | ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Diceva che è social buttare giù un muro, perché dietro c’è un mondo. Che è social accogliere un migrante, perché dietro di lui c’è una comunità“. Si celebrano idinella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma. Qui, centinaia di persone ha seguito idididavanti un maxischermo. Con queste parole, lette dalla giornalista Elisa Anzaldo, lo ricordano i colleghi del Tg1: “Hai sfondato muri di gomma con la tenacia della tua gentilezza, con l’ostentazione del rispetto che avevi per gli altri, con lo sfinimento del dialogo, la forza della prudenza e la dirompenza della tua mitezza. “A noi lasci una caparbia lezione di ottimismo”. Con voce rotta dalla commozione, Anzaldo ha rievocato quando “arrivava trafelato in studio” ...

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: I funerali di Stato di David Sassoli. La moglie: “Sarà durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è imp… - infoitinterno : Ai funerali di Sassoli leader e capi di stato. La moglie: “Ti abbiamo diviso e condiviso con tanti, ma hai dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : funerali Stato

Il feretro entrato in chiesa avvolto nella bandiera europea. Un' ondata di grande emozione e stima durante idicelebrati nella chiesa romana di Santa Maria degli Angeli... avvolto dalla bandiera dell'Unione europea, nella alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri , a Roma, sono iniziati ididi David Sassoli . Alle esequie partecipano il ...Abbandonata una cagnolina fra le neva della Majella: una cucciola di pastore abruzzese lasciata senza speranze di sopravvivenza a 1.200 metri di quota. E invece la piccola si ...La passione per il lavoro, l'autenticità dei modi di fare, la dignità di chi non ha mai fatto pesare la sua malattia: Giulio e Livia salutano ricordando le sue raccomandazioni. La moglie: "Sarà dura, ...