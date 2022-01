Francesca Michielin torna a Sanremo in un ruolo inedito (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesca Michielin è pronta a tornare al Festival di Sanremo. Questa volta però lo fa in un ruolo inedito, ovvero in qualità di direttrice d’orchestra. Sì, avete letto bene, proprio direttrice d’orchestra. “Si torna a Sanremo!” – ha scritto sui social la cantante – “Questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 gennaio 2022)è pronta are al Festival di. Questa volta però lo fa in un, ovvero in qualità di direttrice d’orchestra. Sì, avete letto bene, proprio direttrice d’orchestra. “Si!” – ha scritto sui social la cantante – “Questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi ...

