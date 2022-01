Famiglia no vax stroncata dal Covid: dopo i nonni, muore nipote di 42 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia nel Torinese, dove una Famiglia è stata decimata dal Covid. Prima il virus ha portato via i nonni di 92 e 94 anni, adesso il nipote di 42 anni e il figlio della coppia, padre dell'uomo, è in ospedale in condizioni... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia nel Torinese, dove unaè stata decimata dal. Prima il virus ha portato via idi 92 e 94, adesso ildi 42e il figlio della coppia, padre dell'uomo, è in ospedale in condizioni...

Advertising

LaStampa : Famiglia no vax distrutta dal covid: morti i nonni e il figlio 42 enne, il padre in terapia intensiva - stanzaselvaggia : Più che una storia di no vax quella di #Djokovic sembra ormai l’inquietante storia di una famiglia disfunzionale. - Corriere : L’immunologa Viola finisce sotto scorta per le minacce dei no vax: «Colpiremo la sua famiglia» - cesarebrogi1 : Famiglia no vax distrutta dal covid: morti i nonni e il figlio 42 enne, il padre in terapia intensiva - mariuccia12345 : RT @crlggg: Famiglia no vax distrutta dal covid: morti i nonni e il figlio 42 enne, il padre in terapia intensiva -