Delphine del Belgio in tv | tutta la verità della figlia illegittima di re Alberto II

Leggi su amica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci ha messo sette anni a farsi riconoscere ufficialmente da suo padre, il reII. Ma un anno dopo la vittorialunga battaglia legale,delha scelto di parlare pubblicamente raccontando in tv la sua storia, senza segreti, nonostante i rapporti con la famiglia paterna oggi siano più distesi. Lo ha fatto mercoledì sera, in un documentario andato in onda sul canale fiammingo VRT e intitolato “: mijn verhaal,” vale a dire “: la mia storia”. La prima di tre puntate che rischiano di mettere non poco in crisi la Royal family di cui ormai fa parte.del, oggi principessa, fotografata durante l’incontro con il padre, l’ex sovranoII, insieme alla moglie Paola (foto: ANSA). Il ...