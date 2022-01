Covid, basta con la logica della guerra: non siamo soldati e i no vax non sono sabotatori (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Lorenzo Morri* Fin dall’inizio Sars-cov-2 è stato narrato con la retorica delle passioni estreme. Dalle conferenze-stampa ministeriali sono uscite subito notizie di “battaglie”, “prime linee”, “fronti”, “campagne”, accanto al conteggio giornaliero delle perdite. Netta è stata quindi la percezione di trovarsi davanti a un nemico, invisibile sì, ma dotato di un’identità chiara, tale da dissipare ogni incertezza di schieramento. Dal momento in cui l’arma del vaccino è stata disponibile, si è potuto ritenere che la vittoria fosse a portata di mano. Con la vaccinazione di massa si è creato uno scudo per la popolazione fragile e, in nome di questa causa, persino i più giovani e sani sono stati chiamati in trincea a dare il loro contributo. Tuttavia sul terreno del contagio la guerra non è stata vinta. Dopo una ritirata strategica estiva, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Lorenzo Morri* Fin dall’inizio Sars-cov-2 è stato narrato con la retorica delle passioni estreme. Dalle conferenze-stampa ministerialiuscite subito notizie di “battaglie”, “prime linee”, “fronti”, “campagne”, accanto al conteggio giornaliero delle perdite. Netta è stata quindi la percezione di trovarsi davanti a un nemico, invisibile sì, ma dotato di un’identità chiara, tale da dissipare ogni incertezza di schieramento. Dal momento in cui l’arma del vaccino è stata disponibile, si è potuto ritenere che la vittoria fosse a portata di mano. Con la vaccinazione di massa si è creato uno scudo per la popolazione fragile e, in nome di questa causa, persino i più giovani e sanistati chiamati in trincea a dare il loro contributo. Tuttavia sul terreno del contagio lanon è stata vinta. Dopo una ritirata strategica estiva, ...

