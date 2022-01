Corsport: il pestone di Lozano è la fotografia di un Napoli sempre in ritardo e fuori tempo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina 2-5, uno stralcio del commento del condirettore Alessandro Barbano sul Corriere dello sport: Nel pestone di Lozano sulla caviglia di Gonzalez c’è il fotogramma di un Napoli sempre fuori tempo e di una Fiorentina sempre in anticipo. Quel frame racconta e spiega allo stesso modo il risultato e il gioco. Dice tutto il ritardo, agonistico e mentale, che affligge gli azzurri per due ore e che li condanna al tracollo. E tutta la lucidità e la concentrazione che regalano ai viola un meritato quarto di finale di Coppa Italia. Italiano batte Spalletti perché disarma il suo palleggio. Tanto rapido è il raddoppio della marcatura viola sulla mediana, quanto lenti sono gli scambi degli azzurri, prevedibili gli affondi, incerte e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022)-Fiorentina 2-5, uno stralcio del commento del condirettore Alessandro Barbano sul Corriere dello sport: Neldisulla caviglia di Gonzalez c’è il fotogramma di une di una Fiorentinain anticipo. Quel frame racconta e spiega allo stesso modo il risultato e il gioco. Dice tutto il, agonistico e mentale, che affligge gli azzurri per due ore e che li condanna al tracollo. E tutta la lucidità e la concentrazione che regalano ai viola un meritato quarto di finale di Coppa Italia. Italiano batte Spalletti perché disarma il suo palleggio. Tanto rapido è il raddoppio della marcatura viola sulla mediana, quanto lenti sono gli scambi degli azzurri, prevedibili gli affondi, incerte e ...

