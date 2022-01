Corruzione: processo appello Montante, Pg chiede riduzione pena per questore Grassi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caltanissetta, 14 gen. (Adnkronos) - La riduzione della pena, da un anno e quattro mesi a dieci mesi e venti giorni è stata chiesta, nel corso della requisitoria, dal sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo, per il questore Andrea Grassi, imputato nel processo d'appello a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante. Il pg ha chiesto le attenuanti generiche per Grassi perché, ha rimarcato l'accusa, "era estraneo al sistema Montante" e "non era animato da alcuna volontà di favorire il sistema". In particolare l'accusa ha spiegato condivide il giudice del gup sulle motivazioni di Grassi, che oggi lavora in un Dipartimento del Viminale. Il 14 maggio del 2019, dopo la condanna in primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caltanissetta, 14 gen. (Adnkronos) - Ladella, da un anno e quattro mesi a dieci mesi e venti giorni è stata chiesta, nel corso della requisitoria, dal sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo, per ilAndrea, imputato neld'a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello. Il pg ha chiesto le attenuanti generiche perperché, ha rimarcato l'accusa, "era estraneo al sistema" e "non era animato da alcuna volontà di favorire il sistema". In particolare l'accusa ha spiegato condivide il giudice del gup sulle motivazioni di, che oggi lavora in un Dipartimento del Viminale. Il 14 maggio del 2019, dopo la condanna in primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione processo Torna in libertà il palazzinaro di punta del clan Polverino: era ai domiciliari Torna in libertà l'imprenditore edile Angelo Simeoli, ritenuto contiguo al clan Polverino, accusato di corruzione nell'ambito di un processo in cui sono coinvolti anche l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini e i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di ...

Kenya: clima già teso a sette mesi dal voto Anche il processo a Ruto si risolse in un nulla di fatto . Al momento dell'apertura dell'inchiesta, ... e non solo dalla pandemia, gravato da un debito enorme e pervaso da una corruzione pericolosa non ...

