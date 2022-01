Caso Djokovic | il governo australiano gli cancella il visto per la seconda volta

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildi Novakè statoto per ladal. A ordinarlo è stato da Alex Hawke, ministro dell’Immigrazione, che ha ribaltato il risultato del tribunale. Nel documento ufficiale si legge che tale decisione è stata presa “per motivi di salute e sulla base del pubblico interesse”. Di fatto, si tratta di un nuovo ordine di espulsione dal paese per il numero uno del mondo, che non è vaccinato. Appare ora in forte dubbio la partecipazione del serbo agli Australian Open 2022, che scatteranno tra pochi giorni. Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola, in quanto gli avvocati di Nole potrebbero nuovamente appellarsi ad un giudice. Una scelta piuttosto scontata,che l’alternativa sarebbe lasciare il paese ...