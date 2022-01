Una vita: Genoveva trova l’arma per uccidere Felipe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le anticipazioni di Una vita ci fanno sapere che Genoveva trova il metodo per vendicarsi di Felipe Genoveva medita vendettaEccoci anche oggi con una nuova ed entusiasmante puntate di Una vita. La trama, ogni giorno diventa sempre più ricca, infatti, grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo nell’episodio odierno. Nonostante le provocazioni del commissario, Genoveva evita di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La perfida dark chiede come ultima volontà di poter vedere Felipe. Cosa avrà in mente la donna? leggi anche Uomini e Donne: Roberta Giusti lascia tutti senza parole Una vita: Genoveva sotto torchio Nella puntata di Una vita in onda ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unaci fanno sapere cheil metodo per vendicarsi dimedita vendettaEccoci anche oggi con una nuova ed entusiasmante puntate di Una. La trama, ogni giorno diventa sempre più ricca, infatti, grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo nell’episodio odierno. Nonostante le provocazioni del commissario,di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La perfida dark chiede come ultima volontà di poter vedere. Cosa avrà in mente la donna? leggi anche Uomini e Donne: Roberta Giusti lascia tutti senza parole Unasotto torchio Nella puntata di Unain onda ...

Montecitorio : 'La costruzione dell'#Europa non è un incidente della storia, non è una parentesi; è risultato di lotte, battaglie,… - Tg3web : È morto questa notte a 65 anni David Sassoli. Una vita spesa tra il giornalismo e la politica, in particolare europ… - dariofrance : Ciao David, amico di una vita intera. #Sassoli - Giovann00341278 : RT @MariaRo85819362: Non ci sono parole, quando in un essere vivente arriva la rassegnazione ?? ... Mamma e il suo cucciolo, che non riesce… - snakebite_heart : RT @focaccinad: CAPRICORNO - Play Game riuscite sempre a descrivere tutto con una pungente ironia e l’oggettività non manca mai all’appell… -