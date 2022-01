Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 20:10 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione gli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti covid e sono costate oltre 140 milioni di euro ricoveri altrimenti evitabili è il dato contenuto nel ottantesimo rapporto di università Cattolica che emerge dall’analisi dell’impatto delle mancate vaccinazioni in Italia ciclo complete Booster + volume dei ricoveri e giornate di terapia intensiva nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccino ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino tra i dirigenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica quindi gli ospedalizzati non avrebbe evitato di tabernaria medica nel periodo temporale sopra considerato sono pari a 7445 mentre quelli dell’area critica sono pari a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione gli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti covid e sono costate oltre 140 milioni di euro ricoveri altrimenti evitabili è il dato contenuto nel ottantesimo rapporto di università Cattolica che emerge dall’analisi dell’impatto delle mancate vaccinazioni in Italia ciclo complete Booster + volume dei ricoveri e giornate di terapia intensiva nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccino ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino tra i dirigenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica quindi gli ospedalizzati non avrebbe evitato di tabernaria medica nel periodo temporale sopra considerato sono pari a 7445 mentre quelli dell’area critica sono pari a ...

