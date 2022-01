Tempesta d'amore, anticipazioni 13 gennaio: la delusione di Rosalie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una crisi inaspettata colpirà la coppia composta da Rosalie e Michael, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 13 gennaio. Il medico ha ricevuto una comunicazione da parte del legale di Natascha che gli ha chiesto il divorzio e questa novità lo ha profondamente turbato. Pur amando sinceramente Rosalie, come ha anche spiegato all'amico Robert, Michael si è ritrovato a pensare con malinconia al suo matrimonio con la donna e ha deciso di recarsi ad Amburgo per parlare con lei da vicino. L'uomo, però, non ha detto niente alla compagna, così quando lei stessa ha trovato i biglietti del treno, è rimasta malissimo e ha fatto una scenata a Michael nel suo studio. Il medico proverà a recuperare terreno con Rosalie spiegandole le sue ragioni, ma ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una crisi inaspettata colpirà la coppia composta dae Michael, come rivelano ledid'di oggi, giovedì 13. Il medico ha ricevuto una comunicazione da parte del legale di Natascha che gli ha chiesto il divorzio e questa novità lo ha profondamente turbato. Pur amando sinceramente, come ha anche spiegato all'amico Robert, Michael si è ritrovato a pensare con malinconia al suo matrimonio con la donna e ha deciso di recarsi ad Amburgo per parlare con lei da vicino. L'uomo, però, non ha detto niente alla compagna, così quando lei stessa ha trovato i biglietti del treno, è rimasta malissimo e ha fatto una scenata a Michael nel suo studio. Il medico proverà a recuperare terreno conspiegandole le sue ragioni, ma ...

Advertising

tathooromi : @MariaElena_mem Per te supererei le montagne più alte,attraverserei gli oceani in tempesta,i deserti più impervi. C… - Carmela_oltre : RT @MassimoMasella: Oltre le tue #nuvoleoscure. Al di sopra di tutti i tuoi problemi minacciosi. L'amore di Dio arriva come un sole potente… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: Selina e Cornelius si baciano | Puntate italiane #anticipazioni #tempesta #damore… - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane crede che Cornelia la voglia uccidere e… - infoitcultura : Tempesta D'Amore anticipazioni: Cornelius spiazza Selina, decisione irrevocabile -