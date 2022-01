Selvaggia Lucarelli scrive un post contro la Santanchè e il web la massacra: “non fare …” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non passa giorno che Selvaggia Lucarelli non faccia parlare di se. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica per aver insultato la senatrice Daniela Santanchè. Molti sono stati gli utenti che su Twitter hanno commentato le parole della giornalista rivolgendole delle pesanti critiche. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Selvaggia Lucarelli al centro della polemica per le parole social contro la Santanchè Sempre più spesso si sente parlare di body shaming e sono davvero molti coloro che ogni giorno sempre di più si impegnano nella lotta contro ogni forma di discriminazione o di offesa legata all’aspetto fisico di una persona. Per tale motivo, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non passa giorno chenon faccia parlare di se. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica per aver insultato la senatrice Daniela. Molti sono stati gli utenti che su Twitter hanno commentato le parole della giornalista rivolgendole delle pesanti critiche. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.al centro della polemica per le parole sociallaSempre più spesso si sente parlare di body shaming e sono davvero molti coloro che ogni giorno sempre di più si impegnano nella lottaogni forma di discriminazione o di offesa legata all’aspetto fisico di una persona. Per tale motivo, ...

